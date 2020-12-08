دياب: وزارة الاقتصاد معنية بعدة جوانب لحل مشكلة الدعم ونعمل على تخفيض السلة الغذائية المدعومة لكي تشمل فقط السلع والمواد التي تشكل الأولوية والأساس للمواطن

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