مصادر السراي الحكومي: هذه الحكومة لن ترفع الدعم بالنسبة للطحين والدواء والمواد الاساسية اما بالنسبة الى المحروقات فهناك صيغة أخرى يتم العمل عليها مع دولة العراق ومن المتوقع ان تبصر النور قريبا (الجديد)

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