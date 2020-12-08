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مصادر السراي الحكومي: هذه الحكومة لن ترفع الدعم بالنسبة للطحين والدواء والمواد الاساسية اما بالنسبة الى المحروقات فهناك صيغة أخرى يتم العمل عليها مع دولة العراق ومن المتوقع ان تبصر النور قريبا (الجديد)

Lebanon 24
08-12-2020 | 17:37
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