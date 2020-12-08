الكتلة الديمقراطية بالبرلمان التونسي تعلن بدء اعتصام بمقر البرلمان بسبب رفض رئاسة المجلس التنديد بالعنف الذي استهدف النائب في الكتلة الديمقراطية أنور بن الشاهد

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