المسعى الفرنسي يقضي بأن يقترح عون خمسة أسماء مسيحية ليوافق عليها الحريري بين الليلة أو غداً صباحا واذا لم يتسلم الحريري الاسماء فهو حاسم بوضع تشكيلته غدا في عهدة رئيس الجمهورية

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