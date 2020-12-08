أخبار عاجلة

المسعى الفرنسي يقضي بأن يقترح عون خمسة أسماء مسيحية ليوافق عليها الحريري بين الليلة أو غداً صباحا واذا لم يتسلم الحريري الاسماء فهو حاسم بوضع تشكيلته غدا في عهدة رئيس الجمهورية

Lebanon 24
08-12-2020 | 19:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الحريري تقدّم بتشكيلة شبه جاهزة لجهة توزيع الحقائب والأسماء ما عدا الامنية منها لكن اللقاء الاخير مع عون انتهى الى سلبية حادة وأصّر رئيس الجمهورية على التسمية المسيحية (الجديد)
lebanon 24
09/12/2020 03:49:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"تكتل لبنان القوي" يتجه لعدم تسمية الحريري، على أن يعلن الموقف الرسمي غداً وتوضع التسمية في عهدة رئيس الجمهورية (النهار)
lebanon 24
09/12/2020 03:49:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"الكلمة الغموض" لرئيس الجمهورية ستشكل مفاجأة... الحريري مكلف غداً الاّ اذا!
lebanon 24
09/12/2020 03:49:24 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط للجديد: عندما سيُشكل الحريري الحكومة سيُطلَب منه الكلام مع باسيل لتسمية حصة رئيس الجمهورية ووزارة الطاقة هي البند الأول الذي طالبت به المبادرة الفرنسية إصلاحه
lebanon 24
09/12/2020 03:49:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2020-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2020-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2020-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2020-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:52 | 2020-12-09
01:34 | 2020-12-09
01:28 | 2020-12-09
01:20 | 2020-12-09
01:18 | 2020-12-09
00:59 | 2020-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website