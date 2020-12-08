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الرئيس أردوغان: أدين بشدة العبارات العنصرية التي تعرض لها الإداري في ممثلنا فريق باشاك شهير

Lebanon 24
08-12-2020 | 23:39
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