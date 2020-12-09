‏رئيس الفريق الأميركي لتطوير لقاح ⁧‫كورونا‬⁩ منصف السلاوي: المرحلة الثالثة من تجارب لقاح جونسون أند جونسون ستشمل أكثر من 35 ألف شخص

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