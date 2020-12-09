نادي "باشاك شهير" التركي يعلن انسحاب فريقه الأول لكرة القدم من مباراته أمام نظيره الفرنسي "باريس سان جرمان"، واستكمال المباراة، مساء اليوم الأربعاء، من عند النقطة التي توقفت عندها

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