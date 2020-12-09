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وزارة الصحة الإماراتية: دراسات ما بعد الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفارم" أظهر درجة أمان ممتازة وحماية فعالة لعشرات الآلاف من العاملين في الخطوط الأمامية
Lebanon 24
09-12-2020
|
07:33
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