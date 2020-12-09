سانا: إصابات بين أهالي الجولان السوري المحتل جراء إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضد محتجين على إقامة توربينات هوائية على أراضيهم الزراعية

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