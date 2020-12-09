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عون في اليوم العالمي لمكافحة الفساد: ليكن خيارنا معاً استئصال هذا الوباء القاتل لمستقبل طاقاتنا وشبابنا المتخفي وراء المحاصصات والتبعيات فنبني وطناً قدوة لا دولة على رمال تهوي كلّما استقوى عليها الفساد

Lebanon 24
09-12-2020 | 14:32
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