عون في اليوم العالمي لمكافحة الفساد: ليكن خيارنا معاً استئصال هذا الوباء القاتل لمستقبل طاقاتنا وشبابنا المتخفي وراء المحاصصات والتبعيات فنبني وطناً قدوة لا دولة على رمال تهوي كلّما استقوى عليها الفساد

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