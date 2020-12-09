حنان عشراوي تؤكد استقالتها من منظمة التحرير الفلسطينية وتدعو لإجراء إصلاحات وتفعيل المنظمة وإعادة الاعتبار للجنة التنفيذية التي تعاني من التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار

Lebanon 24