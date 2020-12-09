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حساب رئاسة الجمهورية عبر تويتر: الرئيس عون اتفق مع الرئيس المكلّف سعد الحريري على دراسة الاقتراحات المقدمة ومتابعة التشاور لمعالجة الفروقات بين هذه الطروحات

Lebanon 24
09-12-2020 | 18:58
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