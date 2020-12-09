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رئاسة الجمهورية: الرئيس عون استقبل الرئيس المكلف سعد الحريري الذي قدّم له تشكيلة حكومية كاملة، في المقابل سلم الرئيس عون الرئيس المكلف طرحا حكوميا متكاملا يتضمن توزيعا للحقائب على اساس مبادئ واضحة

Lebanon 24
09-12-2020 | 19:00
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