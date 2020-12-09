مصادر مطلعة على اجتماع عون - الحريري للـLBCI: عون لم يقدم تشكيلة حكومية بل تركيبة من دون اسماء لحقائب وطوائف أما الحريري فقدم تشكيلة كاملة متكاملة وعون وعد بدراستها وإعطاء الجواب بشأنها

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