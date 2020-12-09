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نائب وزير الخارجية السورية بشار الجعفري للميادين: الدولة السورية عازمة على استعادة الجولان المحتل بكل الطرق التي يكفلها القانون الدولي

Lebanon 24
09-12-2020 | 19:31
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