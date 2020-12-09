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مصادر للـmtv: حزب الله لم يقدّم إسمَي الوزيرين العائدين إلى الحزب والحريري وضع هذين الإسمين وقد تمّ التداول بهما سابقاً وهما ليسا حزبيين
Lebanon 24
09-12-2020
|
19:54
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