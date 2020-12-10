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قرّر مرجع كبير تفعيل الأطر التنظيمية المحيطة به، لإعتبارات لم يكشف عنها النقاب بعد (اللواء)

Lebanon 24
10-12-2020 | 00:17
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