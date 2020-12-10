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معلومات "الجديد": استمع قاضي التحقيق العدلي في جريمة المرفأ فادي صوان لمدير عام امن الدولة طوني صليبا لثلاث ساعات في قصر العدل وحقق معه في تأخر أمن الدولة في اجراء التحقيق الاولي في وجود النيترات
Lebanon 24
10-12-2020
|
12:12
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