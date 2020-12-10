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أخبار عاجلة
وزير خارجية قطر: تبادلت مع وزير خارجية فرنسا تطورات المنطقة ومنها ملف الأزمة الخليجية
Lebanon 24
10-12-2020
|
12:25
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