معلومات الـ LBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا يستمع الى الضباط ادمون فاضل ومحمد الحسيني وعبد الرحمن شحيتلي الذين حضروا مع محاميهم اضافة الى جورج خميس الذي حضر منفردا

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