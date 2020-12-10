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أخبار عاجلة
حركة المرور كثيفة من جسر الفيات باتجاه العدلية (التحكم المروري)
Lebanon 24
10-12-2020
|
12:36
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