نواب تكتّل منطقة بعلبك - الهرمل بعد لقاء الرئيس عون: العناصرالمسلحة في المنطقة باتت تستعمل القذائف الصاروخية وقطع الطرق وإرهاب الناس، وليس هناك اي غطاء سياسي لأفراد هذه العصابات

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