الرئيس عون خلال استقباله نواب تكتّل بعلبك - الهرمل: الوضع الأمني المتردي في المنطقة لا يجوز ان يستمر مع ما يسببه من معاناة متصاعدة للأهالي. والقوى العسكرية والأمنية مدعوة للاضطلاع بمسؤولياتها على اكمل وجه

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