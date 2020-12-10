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الرئيس عون خلال استقباله نواب تكتّل بعلبك - الهرمل: الوضع الأمني المتردي في المنطقة لا يجوز ان يستمر مع ما يسببه من معاناة متصاعدة للأهالي. والقوى العسكرية والأمنية مدعوة للاضطلاع بمسؤولياتها على اكمل وجه

Lebanon 24
10-12-2020 | 12:56
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