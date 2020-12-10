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وكالة الأنباء السعودية: المملكة تعتمد استيراد واستخدام لقاح فايزر الواقي من كورونا
Lebanon 24
10-12-2020
|
13:47
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