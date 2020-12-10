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الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة دفاع صاروخية روسية

Lebanon 24
10-12-2020 | 19:55
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