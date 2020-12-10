علي حسن خليل لـ"صار الوقت": انا تحت القانون وانا مستعد واذا كانت علينا 1 % من المسؤولية امام الناس نحن ننحني امام العدالة ومؤسف ان نسمع التسريبات في الاعلام للتحقيق وجوّ التحقيق

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