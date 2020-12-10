أخبار عاجلة

قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد العقوبات ضد روسيا لمدة 6 أشهر

Lebanon 24
10-12-2020 | 21:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يمدّد نظام العقوبات المفروضة على أنشطة الحفر التركية شرقي المتوسط لمدة عام
lebanon 24
11/12/2020 03:56:36 Lebanon 24 Lebanon 24
‏قادة الاتحاد الأوروبي يوافقون على فرض عقوبات على بيلاروسيا
lebanon 24
11/12/2020 03:56:36 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا توسع العقوبات الفردية ضد الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
11/12/2020 03:56:36 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات للـ"LBCI": شركة "الڤاريس اند مارسال" أبلغت وزير المالية توقفها عن العمل بسبب تأكدها من عدم حصولها على المستندات التي تحتاج إليها ولعدم تمكنها من تنفيذ مهامها رغم تمديد العمل معها لمدة 3 أشهر
lebanon 24
11/12/2020 03:56:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:50 | 2020-12-11
01:38 | 2020-12-11
01:34 | 2020-12-11
01:23 | 2020-12-11
01:19 | 2020-12-11
01:17 | 2020-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website