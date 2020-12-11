الوزير السابق غازي زعيتر: القاضي صوّان تجاوز صلاحياته وتوجه إلى المجلس النيابي وزعم وجود شبهة على كل وزراء الأشغال والمال كما أنّه انحاز بموقفه وخالف الدستور

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