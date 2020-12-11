زعيتر: بارودي حجز السفينة وخابر هيئة القضايا دون الرجوع إليّ أو إطلاعي على الملف وقد خالف بذلك الدستور ولا يوجد أي مستند أو أي ملف يقول أني على علم بالباخرة حتى كتاب السفارة الروسية والذي لم يذكر فيه وجود مواد خطرة

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