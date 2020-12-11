الرئيس ميقاتي: رغم الواقع المأساوي لم يتعظ بعض اركان السلطة مما وصلت اليه الأمور بسبب السياسات الخاطئة فعمد مجدداً لأخد الحكومة الجديدة رهينة الحسابات الشخصية والانقلاب على كل مضامين المسعى الفرنسي لدعم لبنان

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