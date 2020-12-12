مدير مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية لـ"صوت كل لبنان": التقرير الذي أعده جهاز أمن الدولة حول وجود كميات نيترات الأمونيوم في المرفأ وصل في البريد العادي إلى رئاسة الجمهورية في 21 تموز الماضي

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