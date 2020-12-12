مدير مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون وفور اطلاعه على التقرير طلب من مستشاره الأمني والعسكري متابعة الموضوع مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع

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