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مدير مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون وفور اطلاعه على التقرير طلب من مستشاره الأمني والعسكري متابعة الموضوع مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع

Lebanon 24
12-12-2020 | 08:17
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