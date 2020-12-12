التحكم المروري: الطرقات ضمن منطقة الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي والرؤية جيدة باستثناء طريق عيناتا الارز سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية

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