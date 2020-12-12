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مجلس القضاء الاعلى: لا يصحّ إتّهام أي قاضٍ بالتسييس جزافاً إذ تبقى العبرة في عمله وأدائه الخاضعين للرقابة والمساءلة مؤسساتياً.
Lebanon 24
12-12-2020
|
12:26
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