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حسن خليل: كل مؤسسات المجتمع الدولي متحفظة عن تقديم مساعدة الى لبنان والموقف واضح لا مبادرة لتقديم أي مساعدة إنقاذية للبنان دون حكومة جديدة قادرة تعكس إرادة اللبنانيين بالتغيير وبمسيرة الإصلاح على كل المستويات
Lebanon 24
12-12-2020
|
13:00
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