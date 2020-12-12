النائب العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي لـ أم. تي. في: أدعو رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى التقدّم بإفادته كي يُثبت أنّه رجل دولة والقانون يسمح للقاضي صوّان بالذهاب إلى رئيس الجمهورية واستجوابه

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