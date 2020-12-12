اصطدام مركبة بالفاصل الاسمنتي وانقلابها على جسر انطلياس باتجاه الضبية - الاضرار مادية ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة (التحكم المروري)

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