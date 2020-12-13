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الراعي: حريصون على موقع رئيس الحكومة وعلى سائر المواقع وهذا الحرص لا يفترض أن يتعارض مع سير العدالة

Lebanon 24
13-12-2020 | 10:41
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الراعي: الحِرص على المواقع لا يُفترض أن يَتعارض مع سيرِ العدالة
lebanon 24
13/12/2020 18:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: الحكومة لا تُشكّل "بالتقسيط" ولقد مرّ شهر والبلد يموت و"بدن يسمحولي فيها" لأنّ رئيس الحكومة يجب أن يقوم باستشاراته ويعود إلى رئيس الجمهورية لبت أمر التشكيلة ونريد حكومة غير سياسية
lebanon 24
13/12/2020 18:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: رئيسا الجمهورية والحكومة مع الحياد والرئيس بري بعث برسالة لنا مع المطران مطر اكد فيها انه مع الحياد
lebanon 24
13/12/2020 18:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار باسيل انطوان قسطنطين لـLBCI: ما يقوم به الحريري من موقعه النيابي والتمثيلي هو عملية تشاور سياسي لا علاقة له بالمسار الدستوري لتشكيل الحكومة وهو لا يختلف عما كان يقوم به الرئيس عون
lebanon 24
13/12/2020 18:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
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