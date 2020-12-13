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أخبار عاجلة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الكورنيش البحري صيدا المسلك الشرقي
Lebanon 24
13-12-2020
|
15:08
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