برنامج ماكرون في لبنان قيد الإعداد وهو يتضمّن لقاءً مع رئيس الجمهوريّة في اليوم الثاني من الزيارة وقد يلتقي ممثّلين عن المجتمع المدني ومتضررين من انفجار المرفأ (MTV)

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