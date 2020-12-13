ماكرون سيزور في اليوم الأول من زيارته للبنان الناقورة حيث سيلتقي قائد قوات الطوارئ الدوليّة ثمّ دير كيفا ليلتقي قائد القوات الفرنسيّة العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة (MTV)

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