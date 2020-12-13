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سماع دوي انفجار ثان في منطقة حي الخراب في صور وسيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة (الجديد)

Lebanon 24
13-12-2020 | 21:39
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