أبو الحسن لـ LBCI: هناك من يستنسب بعملية التحقيقات بانفجار المرفأ وموقف جنبلاط ثابت ومبدئي ولم يتغيّر وعلينا ألا نتردد وألا نحتمي بمحمياتنا الطائفية

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