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أبو الحسن لـ LBCI: في اليومين المقبلين ذاهبون إلى القضاء لتقديم إخبار يتعلق بملف الكهرباء ونحن ناقشنا الملف في الحكومة وفنّدنا كل الخلل الحاصل وقدمنا طلبا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية
Lebanon 24
13-12-2020
|
23:11
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