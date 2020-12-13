أبو الحسن لـ LBCI: في اليومين المقبلين ذاهبون إلى القضاء لتقديم إخبار يتعلق بملف الكهرباء ونحن ناقشنا الملف في الحكومة وفنّدنا كل الخلل الحاصل وقدمنا طلبا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية

Lebanon 24