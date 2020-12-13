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أبو الحسن لـ LBCI: في اليومين المقبلين ذاهبون إلى القضاء لتقديم إخبار يتعلق بملف الكهرباء ونحن ناقشنا الملف في الحكومة وفنّدنا كل الخلل الحاصل وقدمنا طلبا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية

Lebanon 24
13-12-2020 | 23:11
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"اللقاء الديموقراطي" تقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف الكهرباء
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14/12/2020 08:06:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عراجي لـLBCI: اذا رُفع الدعم عن الدواء ستحصل خلافات في الشارع ونحن أمام واقع مأزوم جداً في هذا الملف وكلجنة صحة عقدنا اجتماعاً مع البنك الدولي حول هذا الموضوع بما اننا وصلنا الى حائط مسدود تقريباً
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14/12/2020 08:06:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الحسن: كيف لنا ان نطمئن ونحن نشهد محاولة إحكام القبضة على القضاء وتسييسه والحاقه وما تعطيل التشكيلات القضائية سوى خير دليل على ما نقول
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14/12/2020 08:06:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الحواط: التهريب مستمر ونحن لن نسكت وسنرفع الصوت ومن هذا المنطلق تقدمت اليوم بالإخبار الثاني مرفقاً بمعلومات وإحداثيات وعلى القضاء وضع يده على الملف فهناك سماسرة وقوى تغطي التهريب
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14/12/2020 08:06:36 Lebanon 24 Lebanon 24
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