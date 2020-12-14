يسعى حزب بارز لجمع الوثائق الكافية التي تُثبت علاقة رئيس تيار سياسي في الحملة الإعلامية المبرمجة ضد قيادة الحزب والوزراء الذين مثلوه في الحكومات المتعاقبة، ليبني على الشيء مقتضاه (اللواء)

Lebanon 24