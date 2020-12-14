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تلقى موظف من الفئة الأولى تهديدات من مجهولين لثنيه عن الاستمرار في كشف فضائح وزارة حساسة ومثيرة للنقاش، تحت طائلة نقله من المركز الحالي ووضعه بتصرف رئيس الحكومة (اللواء)
Lebanon 24
14-12-2020
|
00:42
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