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تلقى موظف من الفئة الأولى تهديدات من مجهولين لثنيه عن الاستمرار في كشف فضائح وزارة حساسة ومثيرة للنقاش، تحت طائلة نقله من المركز الحالي ووضعه بتصرف رئيس الحكومة (اللواء)

Lebanon 24
14-12-2020 | 00:42
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قالت مصادر بعبدا لـ"اللواء" أن الرئيس ميشال عون أجرى جردة للسنوات الماضية وحذر من الاستمرار في التعاطي السياسي نفسه ودعا الحكومة الجديدة الى التقيد بالبرنامج الذي قدمه للخروج من الظرف الراهن"
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