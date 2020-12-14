تلقى موظف من الفئة الأولى تهديدات من مجهولين لثنيه عن الاستمرار في كشف فضائح وزارة حساسة ومثيرة للنقاش، تحت طائلة نقله من المركز الحالي ووضعه بتصرف رئيس الحكومة (اللواء)

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