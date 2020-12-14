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ترددت معلومات أن هوة كبيرة نشأت بين مرجع روحي ورئيس حزب سياسي بعد أن عنّف الأخير المرجع المذكور إثر موقف له يتصل بالإجراءات القضائية في احدى الوزارات المعنية (نداء الوطن)

Lebanon 24
14-12-2020 | 05:02
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