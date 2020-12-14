ترددت معلومات أن هوة كبيرة نشأت بين مرجع روحي ورئيس حزب سياسي بعد أن عنّف الأخير المرجع المذكور إثر موقف له يتصل بالإجراءات القضائية في احدى الوزارات المعنية (نداء الوطن)

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