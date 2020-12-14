الرئيس عون استقبل المستشار البريطاني الاعلى للدفاع في شؤون الشرق الاوسط الجنرال جون لوريمير والسفير البريطاني كريس رامبلينغ في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه في لبنان

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