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الرئيس عون استقبل المستشار البريطاني الاعلى للدفاع في شؤون الشرق الاوسط الجنرال جون لوريمير والسفير البريطاني كريس رامبلينغ في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه في لبنان
Lebanon 24
14-12-2020
|
10:43
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