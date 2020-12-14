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المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة لـLBCI: ملتزمون بالبيان الذي صدر عن دياب الأسبوع المنصرم الذي أكد فيه أنه رجل مؤسسات ويحترم الدستور الذي خرقه صوان وأنه قال ما عنده في هذا الملف ونقطة عالسطر

Lebanon 24
14-12-2020 | 10:56
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