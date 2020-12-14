حاصباني: مصادر تمويل الدعم متاحة دائماً عندما يبدأ الإصلاح الفعلي وتأخذ الدولة على عاتقها جزءاً من تمويل الدعم وبالنسبة للجزء الآخر فهناك مؤسسات دولية مستعدة للمساعدة

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